Почти треть жителей Сальвадора пользуется криптовалютою. Ни один банк этой страны таким похвастаться не может

В Сальвадоре, где биткоин стал легальной валютой, почти треть населения активно пользуется цифровым кошельком. Об этом написал президент этого государства Наиб Букеле на странице в Twitter.

Фото: happycoin.club

Криптокошелек популярнее банков

После принятия решения о легализации биткоина, кошельком Chivo начали пользоваться 2,1 миллиона сальвадорцев. Это фактически треть населения этой небольшой страны.

По данным Worldometer, в 2021 году население Сальвадора составляет около 6,5 миллиона человек.

«Менее чем за три недели Chivo уже насчитывает больше пользователей, чем любой сальвадорский банк», — написал президент.

Букеле допускает, что Chivo обойдет по количеству клиентов все банки страны вместе взятые.

Президент Сальвадора Наиб Букеле / instagram.com/presidenciasv

Предыстория

Напомним, что 7 сентября в Сальвадоре вступил в действие «Закон о биткоине», который сделал первую криптовалюту официальным платежным средством страны наравне с долларом США .

Введение биткоина — это инициатива молодого и популярного президента Наиба Букеле. Он считает, что криптовалюта позволит гражданам страны сэкономить около $400 млн на международных переводах.