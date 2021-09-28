Почти треть жителей Сальвадора пользуется криптовалютою. Ни один банк этой страны таким похвастаться не может

В Сальвадоре, где биткоин стал легальной валютой, почти треть населения активно пользуется цифровым кошельком. Об этом написал президент этого государства Наиб Букеле на странице в Twitter.

Почти треть жителей Сальвадора пользуется криптовалютою. Ни один банк этой страны таким похвастаться не может
Фото: happycoin.club

Криптокошелек популярнее банков

После принятия решения о легализации биткоина, кошельком Chivo начали пользоваться 2,1 миллиона сальвадорцев. Это фактически треть населения этой небольшой страны.

По данным Worldometer, в 2021 году население Сальвадора составляет около 6,5 миллиона человек.

«Менее чем за три недели Chivo уже насчитывает больше пользователей, чем любой сальвадорский банк», — написал президент.

Букеле допускает, что Chivo обойдет по количеству клиентов все банки страны вместе взятые.

Букела допускает, что Chivo обойдет по количеству клиентов все банки страны вместе взятые.

Президент Сальвадора Наиб Букеле / instagram.com/presidenciasv

Предыстория

Напомним, что 7 сентября в Сальвадоре вступил в действие «Закон о биткоине», который сделал первую криптовалюту официальным платежным средством страны наравне с долларом США.

Введение биткоина — это инициатива молодого и популярного президента Наиба Букеле. Он считает, что криптовалюта позволит гражданам страны сэкономить около $400 млн на международных переводах.

Только за прошлый год комиссия на международные переводы в Сальвадор составила $6 млрд — это почти 23% от ВВП страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
ЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнулЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнул
Цены на продукты в Украине стали снижатьсяЦены на продукты в Украине стали снижаться
Инфляция это плата за оздоровление после карантина — МинэкономикиИнфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
Блок рекламы


Похожие новости
Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц до 622,8 миллиардовСумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц до 622,8 миллиардов
Центральный банк Чили рассмотрит возможность внедрения CBDCЦентральный банк Чили рассмотрит возможность внедрения CBDC
Какой банк чаще всех отказывает в выдаче госипотекиКакой банк чаще всех отказывает в выдаче госипотеки
Украина может не получить $1,5 миллиарда от нерезидентов в этом году. Угрозы для курса нет — НБУУкраина может не получить $1,5 миллиарда от нерезидентов в этом году. Угрозы для курса нет — НБУ
Прибыль банков в 2021 составляет 45,6 миллиардов и это лучший результат за 10 летПрибыль банков в 2021 составляет 45,6 миллиардов и это лучший результат за 10 лет
Цены на виноград в Украине упали до убыточных: любимая ягода может повторить судьбу арбузовЦены на виноград в Украине упали до убыточных: любимая ягода может повторить судьбу арбузов
Bitcoin упал почти на 5% после решения Центробанка КитаяBitcoin упал почти на 5% после решения Центробанка Китая
Банк Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанковБанк Тигипко планирует сотрудничество с десятком новых необанков
В Укрпочте уверены: НБУ одобрит покупку банкаВ Укрпочте уверены: НБУ одобрит покупку банка
Китай готовится к банкротству крупнейшего застройщика в странеКитай готовится к банкротству крупнейшего застройщика в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости