Почти треть жителей Сальвадора пользуется криптовалютою. Ни один банк этой страны таким похвастаться не может
В Сальвадоре, где биткоин стал легальной валютой, почти треть населения активно пользуется цифровым кошельком. Об этом написал президент этого государства Наиб Букеле на странице в Twitter.
Криптокошелек популярнее банков
После принятия решения о легализации биткоина, кошельком Chivo начали пользоваться 2,1 миллиона сальвадорцев. Это фактически треть населения этой небольшой страны.
По данным Worldometer, в 2021 году население Сальвадора составляет около 6,5 миллиона человек.
«Менее чем за три недели Chivo уже насчитывает больше пользователей, чем любой сальвадорский банк», — написал президент.
Букеле допускает, что Chivo обойдет по количеству клиентов все банки страны вместе взятые.
Президент Сальвадора Наиб Букеле / instagram.com/presidenciasv
Предыстория
Напомним, что 7 сентября в Сальвадоре вступил в действие «Закон о биткоине», который сделал первую криптовалюту официальным платежным средством страны наравне с долларом США.
Введение биткоина — это инициатива молодого и популярного президента Наиба Букеле. Он считает, что криптовалюта позволит гражданам страны сэкономить около $400 млн на международных переводах.
Только за прошлый год комиссия на международные переводы в Сальвадор составила $6 млрд — это почти 23% от ВВП страны.