Оператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию
Решение о 15-летнем газовом контракте с Венгрией - "яркий пример политики Кремля относительно Украины".
В связи с решением Венгрии подписать с Россией 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины "Оператор ГТС" ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию.
Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.
"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - написал он в фейсбуке.
Макогон объяснил, что именно поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.
"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы", - подчеркнул глава компании "Оператор ГТСУ".
Напомним, что Венгрия договорилась покупать в РоSSии ежегодно по 4,5 млрд кубометров газа: 3,5 млрд кубометров будут идти в страну через Сербию "Турецким потоком" и его сухопутными ответвлениями, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.
Сейчас поставки роSSийского газа в Венгрию в основном идут со стороны Украины (пункт Берегово). С 2020 года Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м роSSийского газа.
Украина резко раскритиковала Венгрию из-за нового газового контракта с "Газпромом". МИД сообщил, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но министр Дмитрий Кулеба на него не поедет.