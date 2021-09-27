Оператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию

Решение о 15-летнем газовом контракте с Венгрией - "яркий пример политики Кремля относительно Украины".

Оператор ГТС ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию
Фото: utg.ua

В связи с решением Венгрии подписать с Россией 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины "Оператор ГТС" ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита газа в Венгрию.

Об этом заявил глава компании Сергей Макогон.

"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", - написал он в фейсбуке.

Макогон объяснил, что именно поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы", - подчеркнул глава компании "Оператор ГТСУ".

Напомним, что Венгрия договорилась покупать в РоSSии ежегодно по 4,5 млрд кубометров газа: 3,5 млрд кубометров будут идти в страну через Сербию "Турецким потоком" и его сухопутными ответвлениями, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

Сейчас поставки роSSийского газа в Венгрию в основном идут со стороны Украины (пункт Берегово). С 2020 года Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м роSSийского газа.

Украина резко раскритиковала Венгрию из-за нового газового контракта с "Газпромом". МИД сообщил, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но министр Дмитрий Кулеба на него не поедет.

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