Нацбанк запустит новую систему платежей в Украине

Национальный банк Украины готовит очень важное нововведение, которое коснется каждого жителя страны, где бы он не находился. После запуска новой и очень мощной системы электронных платежей, абсолютно все денежные переводы будут проходить через нее.

Нацбанк запустит новую систему платежей, которая будет контролировать все денежные переводы в Украине

В НБУ сообщили о тестовом запуске новой системы электронных платежей (СЭП) на базе международного стандарта ISO 20022, которая будет работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Тестируемая СЭП отличается высокой степенью производительности, она способна одновременно и в автоматическом режиме выполнять огромное количество операций при обработке платежей.

Тестирование СЭП начнется уже осенью 2021 года. До конца октября к новой системе проведения платежей подключать государственное казначейство, украинские банки и Нацдепозитарий. Процесс проверки функционала и качества работы СЭП продлится почти год.

Нацбанк запустит новую систему платежей, которая будет контролировать все денежные переводы в Украине

В процессе тестовой работы новой системы платежей все участники должны будут внести все необходимые изменения в регламенты работы своих систем автоматизации. Полноценный запуск СЭП в Украине Национальный банк запланировал на 20 августа 2022 года. После этого абсолютно все платежи и денежные переводы украинцев будут проходить через СЭП.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, как будут проверять доходы украинцев, которые совершают покупки онлайн.


Шевченко Лилия, Тудей

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