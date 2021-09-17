Глава ЕЦБ Лагард: «Криптовалюты — это не валюты. Точка»

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала криптовалюты спекулятивными активами и поставила под сомнение их принадлежность к настоящим валютам. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

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Лагард призвала различать разные виды криптоактивов и привела в пример стейблкоины.

«Cryptocurrencies are not currencies. Full stop,» says ECB President Christine Lagarde https://t.co/3IlucjqEf0 pic.twitter.com/cHhOQUkTOG — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 16, 2021

По мнению главы ЕЦБ , стабильные цифровые монеты должны строго регулироваться надзорными органами.

«Криптовалюты — это не валюты. Точка», — отметила Лагард.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в январе 2021 года Лагард уже называла биткоин и другие криптовалюты «крайне спекулятивными активами». Тогда глава ЕЦБ подчеркивала, что цифровые активы нуждаются в регулировании, поскольку могут быть использованы для отмывания денег.

Напомним, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что на текущий момент ведется изучение возможности разработки и внедрения цифрового евро. Еще в ноябре прошлого года президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что цифровое евро может стать реальностью в течение уже ближайших двух-четырех лет.

Что такое стейблкоин

Стейблкоин— это цифровая монета, стоимость которой привязана к конкретному физическому активу. Первая такая монета — USDT компании Tether — появилась в 2015 году. Она имеет привязку к стоимости американского доллара в соотношении 1:1.