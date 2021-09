Глава ЕЦБ Лагард: «Криптовалюты — это не валюты. Точка»

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала криптовалюты спекулятивными активами и поставила под сомнение их принадлежность к настоящим валютам. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

Фото: focus.ua

Лагард призвала различать разные виды криптоактивов и привела в пример стейблкоины.

«Cryptocurrencies are not currencies. Full stop,» says ECB President Christine Lagarde https://t.co/3IlucjqEf0 pic.twitter.com/cHhOQUkTOG