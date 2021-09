«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда

Крупные держатели биткоина (от 10 до 10 тыс. цифровых монет) за последние три дня накопили 60 тыс. биткоинов ($2,8 млрд). Об этом сообщает аналитическая компания Santiment в твиттере .

Фото: pixabay

За три дня накопления криптовалюты «китами» стоимость биткоина выросла на 8%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость биткоина по состоянию на 15:00 составляет $47 за монету.

? #Bitcoin millionaires holding 100 to 10k $BTC dumped 70k $BTC between Sep. 6th & 9th, and the price dropped -14.7% by the 10th. These same whales have now accumulated 60k $BTC back the past 3 days, and price is back up 5%. Coincidence? Absolutely not. https://t.co/n6XEZ4RbtT pic.twitter.com/D3aT8GWVRP