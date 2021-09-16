АМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешения

Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении штрафа в размере 13 881 615 гривень на акционерное общество "Государственный ощадный банк Украины" за осуществление концентрации без разрешения Комитета.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Нарушение заключалось в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений «Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО «Логистик центр «Скандинавия», без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета", - говорится в сообщении.

При определении размера штрафа Комитет учел, что Ощадбанк не признал факта совершения нарушения и препятствовал расследованию.

"А именно - банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответа на требование АМКУ, посылавшееся в рамках расследования. Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти четыре года", - отметили в АМКУ.

В Комитете напомнили, что законодательством не предусмотрено освобождение банковских учреждений от необходимости получать разрешение на концентрацию (исключая ситуации, предусмотренные пунктом 5 части третьей статьи 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции»). В то же время Ощадбанк мог избежать штрафа, вовремя получив разрешение Комитета на концентрацию.

В Ощадбанке заявили, что приобретение складской недвижимости было "вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве".

"Производство было возбуждено против недобросовестного должника, не выполнявшего свои обязательства по кредитному договору. Банк предоставил подробные объяснения по этому АМКУ. Также Ощадбанк сообщил АМКУ о том, что должник оказывал значительные препятствия в реализации его прав, а также продолжает в судебном порядке выдвигать банку безосновательные требования. Это продолжается почти пять лет. Этот заемщик несмотря на долги перед Ощадбанком пытался взыскать с финансового института значительную сумму средств и фактически занимается рейдерством. При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела", - говорится в заявлении банка.

В пресс-служба отметили, что банк защищал свои права кредитора, а штраф составляет "фантастическую сумму" по сравнению с суммой кредита, предоставленного должнику (более 13%).

"Ощадбанк считает такое решение АМКУ крайне вредным для всей банковской системы, наносящим вред системе защиты прав кредиторов. Оно поощряет недобросовестных должников не выполнять свои обязательства. Ощадбанк будет принимать все законные меры для отмены этого решения и прекращения подобной пагубной практики", - заявили в банке.

Напомним, в апреле Антимонопольный комитет открыл дело против ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга.