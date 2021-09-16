Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

В банке напомнили о ряде нарушений в отчетах 2018 и 2020 годов.

Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business
Фото: ABS-CBN News

Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business об условиях ведения бизнеса в разных странах.

Об этом сообщается на официальном сайте ВБ.

"Доверие к исследованиям Группы Всемирного банка является жизненно важным. Исследования Всемирного банка информируют о действиях политиков, помогают странам принимать обоснованные решения и позволяют заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения. Такие исследования также были ценным инструментом для частного сектора, гражданского общества, научных кругов, журналистов и других, расширяя понимание глобальных проблем", - говорится в сообщении.

В банке также напомнили о ряде нарушений в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020. После чего финучреждение начало ряд проверок и ревизий отчетов и их методологий.

"Просмотрев всю имеющуюся на сегодняшний день информацию ... руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в заявлении.

Напомним, в августе 2020 года Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business-за нарушений в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020. Украина заняла 64-место в рейтинге Doing business-2020, улучшив позицию 2019 года на 7 пунктов.

За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешенияАМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешения
Стресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банковСтресс-тестирование выявило проблемы с капиталом у 20 из 30 крупнейших банков
Подпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцевПодпольные call-центры. Мошенники украли десятки миллионов с банковских счетов украинцев
Укрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купитьУкрпочта хочет получить собственный банк уже в начале 2022 года. Кого могут купить
Половина денег ФОПов сосредоточена в ПриватбанкеПоловина денег ФОПов сосредоточена в Приватбанке
Госбанки за второй квартал получили прибыль в три раза больше, чем за первый кварталГосбанки за второй квартал получили прибыль в три раза больше, чем за первый квартал
Всемирный банк ждет завершения в Украине земельной реформы: тогда даст новый траншВсемирный банк ждет завершения в Украине земельной реформы: тогда даст новый транш
Банки в Украине изменили условия депозитов для гражданБанки в Украине изменили условия депозитов для граждан
Объем наличных денег в обращении вне банков увеличился на 28,2 миллиардаОбъем наличных денег в обращении вне банков увеличился на 28,2 миллиарда
Валютные интервенции НБУ: Регулятор купил на межбанке более $79 миллионовВалютные интервенции НБУ: Регулятор купил на межбанке более $79 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости