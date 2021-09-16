Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

В банке напомнили о ряде нарушений в отчетах 2018 и 2020 годов.

Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business об условиях ведения бизнеса в разных странах.

Об этом сообщается на официальном сайте ВБ.

"Доверие к исследованиям Группы Всемирного банка является жизненно важным. Исследования Всемирного банка информируют о действиях политиков, помогают странам принимать обоснованные решения и позволяют заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения. Такие исследования также были ценным инструментом для частного сектора, гражданского общества, научных кругов, журналистов и других, расширяя понимание глобальных проблем", - говорится в сообщении.

В банке также напомнили о ряде нарушений в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020. После чего финучреждение начало ряд проверок и ревизий отчетов и их методологий.

"Просмотрев всю имеющуюся на сегодняшний день информацию ... руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в заявлении.

Напомним, в августе 2020 года Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business-за нарушений в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020. Украина заняла 64-место в рейтинге Doing business-2020, улучшив позицию 2019 года на 7 пунктов.

За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.