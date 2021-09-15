Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали "Нафтогазу", - СБУ

Кабинет Министров передал 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба СБУ , соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября.

Ранее указанные 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом Киева по инициативе СБУ .

"Украинская спецслужба продолжает документирование противоправных действий должностных лиц ОАО «Донецкоблгаз», которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС", - отмечают в СБУ .

Отмечается, что нынешнее решение Кабмина обусловлено тем, чтобы "предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера" в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что "не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности".