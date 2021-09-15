Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали "Нафтогазу", - СБУ
Ранее указанные 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом. Киева по инициативе СБУ.
Кабинет Министров передал 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщает пресс-служба СБУ, соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября.
Ранее указанные 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом Киева по инициативе СБУ.
"Украинская спецслужба продолжает документирование противоправных действий должностных лиц ОАО «Донецкоблгаз», которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС", - отмечают в СБУ.
Отмечается, что нынешнее решение Кабмина обусловлено тем, чтобы "предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера" в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что "не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности".
В СБУ отметили, что акционерное общество ПАО "Донецкоблгаз" относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение. Следователи СБУ установили, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории РоSSийской Федерации.