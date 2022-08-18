Телеканал депутата-колаборанта Ковальова передали АРМА

Як і інше майно підозрюваного у держзраді.

Телеканал депутата-колаборанта Ковальова передали АРМА
© Слуга народу - Ковальов Олексій - Округ 186/facebook

Активи телеканалу підозрюваного у державній зраді депутата Олексія Ковальова передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, повідомило Державне бюро розслідувань.

«Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора у стислі строки вдалося встановити та ініціювати передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно народного депутата України Олексія Ковальова», - заявили в бюро.

Загалом вартість активів депутата-колаборанта становить понад 18,5 млн гривень. 17 серпня усе арештоване майно передали в управління АРМА.


Ірина Знась, ZN.ua





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