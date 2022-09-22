АРМА передали активи та нерухомість підприємства російського мільярдера на 300 мільйонів

Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління АРМА заарештовані корпоративні права російської компанії близько 300 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

АРМА передали активи та нерухомість підприємства російського мільярдера на 300 мільйонів
Фото: censor.net

Подробиці

Також до управління Нацагентства передали комплекс приміщень загальною площею 5 тис. кв. м та понад 1,5 тис. га землі.

Слідство встановило, що у столиці та території інших регіонів здійснює діяльність підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є російський мільярдер. Відповідно існує значний ризик прийняття керівництвом підприємства рішень на шкоду державній безпеці України.

За клопотанням прокуратури суд заарештував корпоративні права та майно підприємства.

Досудове розслідування триває за фактами провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації або збройних формувань та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України.





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