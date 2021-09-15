Художница продала NFT-коллекцию за час и заработала около $5,4 миллиона
Моника Риццолли выставила на продажу работы в NFT-формате и за час заработала 1623 ETH (около $5,4 млн). Об этом сообщает сайт theblockcrypto.com .
Продала коллекцию генеративных изображений
Коллекция, которую художница назвала «Фрагменты бесконечного поля», состоит из 1024 генеративных изображений. Цена за отдельные экземпляры начиналась от 10 ETH.
В дальнейшем цифровые картины перепродали и за большие суммы — по 69 ETH (около $229 тыс).
Одна из картин художницы / Скриншот сайта artblocks. io
Кто покупает такое искусство
Коллекция привлекла внимание известных NFT-коллекционеров Cozomo de \'Medici и JDH, которые потратили сотни тысяч долларов на покупку отдельных картин.
Напоминаем, что 4 сентября коллекционер криптоактивов Pranksy заработал $1,22 млн только за один день. Он купил редкий NFT-токен за 1 тыс ETH и выставил его сразу на продажу.