Художница продала NFT-коллекцию за час и заработала около $5,4 миллиона

Моника Риццолли выставила на продажу работы в NFT-формате и за час заработала 1623 ETH (около $5,4 млн). Об этом сообщает сайт theblockcrypto.com .

Художница продала NFT-коллекцию за час и заработала около $5,4 миллиона
Скриншот сайта artblocks.io

Продала коллекцию генеративных изображений

Коллекция, которую художница назвала «Фрагменты бесконечного поля», состоит из 1024 генеративных изображений. Цена за отдельные экземпляры начиналась от 10 ETH.

В дальнейшем цифровые картины перепродали и за большие суммы — по 69 ETH (около $229 тыс).

Моника Риццолли выставила на продажу работы в NFT-формате

Одна из картин художницы / Скриншот сайта artblocks. io

Кто покупает такое искусство

Коллекция привлекла внимание известных NFT-коллекционеров Cozomo de \'Medici и JDH, которые потратили сотни тысяч долларов на покупку отдельных картин.

Напоминаем, что 4 сентября коллекционер криптоактивов Pranksy заработал $1,22 млн только за один день. Он купил редкий NFT-токен за 1 тыс ETH и выставил его сразу на продажу.

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