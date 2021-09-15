Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер назвал рынок криптоактивов «Диким Западом». Он считает, что сейчас инвесторы недостаточно защищены. Об этом пишет РБК .

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Токены почти как ценные бумаги

Генслер заявил, что торговые платформы необходимо контролировать, ведь токены, к которым они предоставляют доступ инвесторам, могут классифицироваться как ценные бумаги.

«На данный момент инвесторы недостаточно защищены в криптоиндустрии. Это как на Диком Западе — на рынке цифровых активов слишком много мошенников», — отметил Генслер.

Чиновник призывает проекты проходить регистрацию в SEC.

Какие дела возбудила SEC

Напомним, что 8 сентября SEC пригрозила крупнейшей американской криптобирже Coinbase судом в случае запуска торговой платформой сервиса кредитования Lend.

Также SEC в начале сентября начала расследование против децентрализованной криптобиржи Uniswap.

В начале августа Генслер утверждал, что децентрализованные биржи можно рассматривать как паевые инвестиционные фонды, что позволит SEC регулировать их деятельность.