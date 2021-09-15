+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2021 года. С начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году
Фото: plotina.in.ua

Что больше всего подорожало

По сравнению с декабрем 2020 года:

  • лук подорожал на 107,8% до 10,6 гривен за килограмм

  • свекла — на 72,4% до 9,3 гривен за килограмм

  • морковь — на 71,5% до 10,3 гривен за килограмм

  • капуста — на 38,7% до 6,6 гривен за килограмм.

  • подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 гривен за литр

  • сахар на — 37,3% до 28,7 гривен за килограмм.

  • куриное филе подорожало с начала года на 21,5% до 111,4 гривен за килограмм

  • куриные тушки — на 25,0% до 69,9 гривен за килограмм.

Что подешевело

  • яйца подешевели на 4,3% до 26,3 гривен за десяток

  • картофель подешевел на 14,7% до 8,7 гривен.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по данным Минэкономики, рост цен на продовольственном рынке Украины, который наблюдался в первой половине этого года, вызвали факторы как внутреннего, так и внешнего характера. Эти факторы стали формироваться еще в 2020 году.

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