+107% за лук и +37,3% сахар. Что больше всего подорожало в 2021 году
Государственная служба статистики
Что больше всего подорожало
По сравнению с декабрем 2020 года:
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лук подорожал на 107,8% до 10,6 гривен за килограмм
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свекла — на 72,4% до 9,3 гривен за килограмм
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морковь — на 71,5% до 10,3 гривен за килограмм
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капуста — на 38,7% до 6,6 гривен за килограмм.
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подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 гривен за литр
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сахар на — 37,3% до 28,7 гривен за килограмм.
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куриное филе подорожало с начала года на 21,5% до 111,4 гривен за килограмм
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куриные тушки — на 25,0% до 69,9 гривен за килограмм.
Что подешевело
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яйца подешевели на 4,3% до 26,3 гривен за десяток
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картофель подешевел на 14,7% до 8,7 гривен.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что по данным Минэкономики, рост цен на продовольственном рынке Украины, который наблюдался в первой половине этого года, вызвали факторы как внутреннего, так и внешнего характера. Эти факторы стали формироваться еще в 2020 году.