Еврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощи

Деньги поступят в конце октября.

Еврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощи
Фото: Liga.net

Европейская комиссия решила выделить выделить Украине 600 млн евро. Это второй транш пятой программы макрофинансовой помощи, которая была начата в 2020 году.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЕС, президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен, вице-президенту Еврокомиссии Домробвскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и в борьбе с COVID-19", - написал Зеленский в твиттере.

I welcome @EU_Commission decision to provide Ukraine with €600 mln 2nd MFA tranche. I am grateful to #EU @vonderleyen, @Vdombrovskis for upbeat assessment of reforms implemented by Ukraine. This is a testament to ?? and ?? solidarity in overcoming challenges, fighting #COVID19.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Шмыгаль также поблагодарил Евросоюз за макрофинансовую помощь, которая "даст нам возможность восстановить экономику после COVID-19".

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to ??
It'll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We're deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

Во вторник на пресс-конференции Шмыгаль сообщил, что фактическое выделение средств состоится чуть позже. Агентство РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса пишет, что это произойдет в конце октября.

Напомним, в апреле 2020 года Европейская комиссия решила выделить пакет макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам: Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Тунису и Украине.

Украина в рамках этой программы должна получить 1,2 млрд евро. По первому траншу в декабре 2020 года Украина получила 623,5 млн евро.

В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах были реализованы четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС - Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро.

Все полученные в предыдущие периоды средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшение платежного баланса государства, обеспечение бюджетных нужд.

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