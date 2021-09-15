Еврокомиссия решила выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощи
Деньги поступят в конце октября.
Фото: Liga.net
Европейская комиссия решила выделить выделить Украине 600 млн евро. Это второй транш пятой программы макрофинансовой помощи, которая была начата в 2020 году.
Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.
"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЕС, президенту Еврокомиссии фон дер Ляйен, вице-президенту Еврокомиссии Домробвскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и в борьбе с COVID-19", - написал Зеленский в твиттере.
I welcome @EU_Commission decision to provide Ukraine with €600 mln 2nd MFA tranche. I am grateful to #EU@vonderleyen, @Vdombrovskis for upbeat assessment of reforms implemented by Ukraine. This is a testament to ?? and ?? solidarity in overcoming challenges, fighting #COVID19.
Шмыгаль также поблагодарил Евросоюз за макрофинансовую помощь, которая "даст нам возможность восстановить экономику после COVID-19".
Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to ?? It'll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We're deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe
Во вторник на пресс-конференции Шмыгаль сообщил, что фактическое выделение средств состоится чуть позже. Агентство РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса пишет, что это произойдет в конце октября.
Напомним, в апреле 2020 года Европейская комиссия решила выделить пакет макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам: Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Тунису и Украине.
Украина в рамках этой программы должна получить 1,2 млрд евро. По первому траншу в декабре 2020 года Украина получила 623,5 млн евро.
В рамках сотрудничества между Украиной и ЕС в 2014-2019 годах были реализованы четыре программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС - Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро.
Все полученные в предыдущие периоды средства макрофинансовой помощи ЕС пошли на уменьшение внешнего финансового давления, улучшение платежного баланса государства, обеспечение бюджетных нужд.