Обмен валют в Украине по новым правилам: какие купюры не примут, и у кого потребуют паспорт

В НБУ опубликовали новые правила обмена валют в Украине, согласно которым в пунктах обмена у граждан могут не принять изношенные или поврежденные банкноты, а при обмене долларов или евро в банке обязательно нужно будет предъявить паспорт.

В Украине ужесточили правила обмена валют: какие купюры не примут, и у кого потребуют паспорт

Кроме того, все обменники должны иметь лицензию на проведение своей деятельности. Только тогда вы сможете привлечь в ответственности виновных, если вам подсунут фальшивые деньги. Список обменников, у которых есть лицензия, опубликован на сайте НБУ.

В Нацбанке рекомендуют не покупать валюту в тех обменниках, которые не получили лицензию НБУ, ведь их деятельность в Украине фактически является незаконной.

Некоторые обменники отказываются принимать у граждан доллары, которые имеют повреждения, пятна или потертости.

В Украине ужесточили правила обмена валют: какие купюры не примут, и у кого потребуют паспорт

Обменять поврежденную или сомнительную купюру иностранной валюты на пригодные к обращению банкноты украинцы по закону могут в любом банке Украины. Однако, если качество банкноты неудовлетворительное, то придется заплатить за обмен комиссию 30% от стоимости банкноты. Решение о том, принимать доллары или нет, принимает кассир. Хотя по закону решение должно быть принято исключительно в пользу гражданина, который принес купюры.

В законодательстве не сказано об обязательном предъявлении паспорта при осуществлении таких операций, но каждый банк имеет право потребовать у гражданина паспорт для проведения подобной процедуры.

Ранее сообщалось, как будет меняться курс доллара в Украине в сентябре, и как изменится ситуация под конец осени.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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