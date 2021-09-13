В парламенте предлагают убрать несколько налогов: кого коснутся изменения

В комитете Верховной Рады рассматривают поправки к законопроекту 5600, который в народе прозвали «антиахметовским». В документе депутаты предлагают убрать несколько налогов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

В парламенте предлагают убрать несколько налогов: кого коснутся изменения
Фото: Pixabay

Какие налоги хотят убрать

Законопроект уже прошел первое чтение и сейчас прорабатывается в профильном комитете. К документу подали 11?319 правок. По мнению Железняка, главные из них следующие:

  • Предлагают отказаться от НДС с операций по поставке жилья (кроме первой поставки). Эта норма могла бы поднять цены квартир до 20%.

  • Хотят убрать налогообложение дохода от продажи с/х продукции, выращенной фермерами на земельных участках площадью более 0,5 га.

Это касается тех, кто продает собственноручно выращенные овощи-фрукты на рынках. Вместо этого введена обязанность налогообложения при продаже продукции на сумму от 12 минимальных зарплат в год (сейчас это 72 тыс грн).

  • Кроме этого, предусмотрено, что минимальное налоговое обязательство (МНО) не распространяется на земельные участки, расположенные в пределах населенных пунктов.

То есть граждане, которые имеют огороды в пределах городов и сел, не должны будут платить около 1500 грн за га.

  • Также нардепы, в частности, предлагают отказаться от увеличения штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных более 180 дней.

  • Хотят исключить положение об установлении дополнительных требований к праву на бюджетное возмещение (стоимость переработки не менее, как 8% цены от продажи товара).

К первому чтению предлагалась норма, которая предусматривала, что право на бюджетное возмещение не получают те, кто просто купил и перепродал продукцию без какой переработки или усовершенствования.

  • Также планируется уточнить право взимать налоговый долг ДНС без обращения в суд по всему долгу, возникшего по самостоятельному декларированию налогоплательщика.

Что известно о законопроекте 5600

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №?5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Окончательный вариант законопроекта может отличаться от принятого 1 июля документа.

Законопроект в СМИ назвали «антиахметовским» из-за того, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания «Метинвест» Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей «зеленой» энергетики в Украине).

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