Білорусь захищається від шампунів та зубних паст "англосаксонського" походження

Обмеження введено до 30 червня.

Білорусь на півроку ввела підвищення мита на групу товарів для особистої гігієни "з країн англосаксонської групи" з метою захисту інтересів Білорусі. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Пул Первого", який є фактично ресурсом пресслужби самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, передає ЄП, інформує ZN.ua .

Підписаний Лукашенком указ передбачає, що до 30 червня включно будуть діяти підвищені ставки ввізних мит (35% від митної вартості) на шампуні, інші засоби догляду за волоссям та засоби для чищення зубів "з країн англосаксонської групи", а саме США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"Указ спрямований на захист економічних інтересів Білорусі та створює умови для заміщення відповідного імпорту товарами, виробленими у Євразійському економічному союзі", – пояснили у Лукашенка.