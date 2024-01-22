Білорусь захищається від шампунів та зубних паст "англосаксонського" походження

Обмеження введено до 30 червня.

Білорусь на півроку ввела підвищення мита на групу товарів для особистої гігієни "з країн англосаксонської групи" з метою захисту інтересів Білорусі. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Пул Первого", який є фактично ресурсом пресслужби самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, передає ЄП, інформує ZN.ua.

Білорусь захищається від шампунів та зубних паст

Підписаний Лукашенком указ передбачає, що до 30 червня включно будуть діяти підвищені ставки ввізних мит (35% від митної вартості) на шампуні, інші засоби догляду за волоссям та засоби для чищення зубів "з країн англосаксонської групи", а саме США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

"Указ спрямований на захист економічних інтересів Білорусі та створює умови для заміщення відповідного імпорту товарами, виробленими у Євразійському економічному союзі", – пояснили у Лукашенка.


Олена Середа, ZN.ua





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