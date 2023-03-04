Фондовий ринок США у «бичачій пастці» та зростання акцій: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

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Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 додав 0,8%, високотехнологічний Nasdaq — 0,7%, а індекс Dow Jones — 1%. Інвестори з оптимізмом сприйняли слова президента Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаеля Бостіка, який заявив, що він, як і раніше, твердо підтримує підвищення процентних ставок у США з кроком 0,25%, а не 0,5%. Агресивніші дії, на думку експерта, надалі помітніше уповільнять економіку.

Boeing +2,69%

Intel +3,43%

Apple +0,41%

Nvidia +2,71%

Акції Азії зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,6%, японський Nikkei додав 1,7%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,1%, сінгапурський STI збільшився на 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 0,2% та 0,7% відповідно. Усі — через заяви президента ФРБ Атланти щодо майбутніх темпів зростання відсоткових ставок у США , а також перспектив відновлення економіки Китаю.

Morgan Stanley: фондовий ринок США знаходиться в «бичачій пастці»

На думку аналітиків, на американський ринок цього року чекають нові втрати. Все тому, що через слабкі доходи компаній, а також вплив високих процентних ставок тиск на акції США збільшується. Так, S&P 500, на думку експертів Morgan Stanley, цього року може впасти до 3000 пунктів. Це приблизно на 25% нижче за поточні рівні.

Такий похмурий прогноз аналітики зробили після важкого для ринку 2022 року. Для американських індексів він був найгіршим із часів фінансової кризи 2008 року (S&P 500 минулого року знизився на 19,4%, високотехнологічний Nasdaq упав на 33,1%, а індекс Dow Jones скоротився на 8,8%).

Ціни на нафту можуть завершити тиждень зростанням

Ф'ючерси на Brent з початку тижня додали приблизно 2%, збільшившись до $84,5 за барель, а контракти на WTI зросли на 2,2% — до $78.

Нафтові ціни демонструють впевнене зростання, оскільки оптимізм щодо відновлення Китаю компенсував побоювання щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики в США , зазначає Bloomberg.