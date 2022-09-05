Українців попередили про "пастку" з отриманням грошової допомоги: у Мінсоці розкрили, як не потрапити

гроші, гривня, пачка грошей

На українців полюють шахраї, які маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги.

Про це попередили в пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

"Увага! Шахраї маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги. Попереджаємо про розповсюдження в популярних месенджерах та соцмережах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України та інших міжнародних організацій", — повідомили в Мінсоцполітики.

Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

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Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

  • довіряти тільки офіційним ресурсам, перш за все користуватися офіційним сайтом платформи єДопомога;
  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
  • у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку;
  • дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

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Тарас Галушко, politeka.net





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