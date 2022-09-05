Українців попередили про "пастку" з отриманням грошової допомоги: у Мінсоці розкрили, як не потрапити

На українців полюють шахраї, які маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги.

Про це попередили в пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

"Увага! Шахраї маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги. Попереджаємо про розповсюдження в популярних месенджерах та соцмережах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України та інших міжнародних організацій", — повідомили в Мінсоцполітики.

Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують: