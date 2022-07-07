Підтвердження походження коштів: Приватбанк розповів, чи перевірятимуть отримання зарплати та допомогу ЗСУ

Відповідно до законодавства, встановлювати джерело походження коштів та операцій необхідно, якщо вони перевищують 500 тис. грн. При цьому більше 99% платежів та переказів клієнтів не потребують додаткових заходів фінмоніторингу та підтверджень від користувачів. Про це повідомили в державному Приватабанку в коментарі для Обозревателя.

Також у фінустанові розроблено та впроваджено сучасну автоматизовану систему, яка дозволяє мінімізувати звернення до громадян. Вона покликана виявляти операції, які можуть становити ризик для клієнтів та банку. Крім того, у Приватбанку запевнили, що робитимуть все можливе, щоб встановити джерела походження коштів із уже наявної інформації.

Тільки у разі значної різниці в інформації щодо фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягу операцій за рахунками банк звертатиметься до клієнтів для надання пояснень та підтверджуючих документів.

"Будь-які обмежувальні дії не є поширеною практикою банку і застосовуються виключно в межах законодавства та за відсутності інших шляхів з'ясування питання", - зазначили у Приватбанку.

У фінустанові додали, що не проходять контроль кошти, спрямовані на підтримку ЗСУ, у благодійні організації та на волонтерські програми. Також при зрозумілому джерелі походження доходу (зарплата чи бонуси) до клієнта питання не виникатимуть.