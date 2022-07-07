Підтвердження походження коштів: Приватбанк розповів, чи перевірятимуть отримання зарплати та допомогу ЗСУ

Понад 99% не потребують додаткового фінмоніторингу.

Відповідно до законодавства, встановлювати джерело походження коштів та операцій необхідно, якщо вони перевищують 500 тис. грн. При цьому більше 99% платежів та переказів клієнтів не потребують додаткових заходів фінмоніторингу та підтверджень від користувачів. Про це повідомили в державному Приватабанку в коментарі для Обозревателя.

Також у фінустанові розроблено та впроваджено сучасну автоматизовану систему, яка дозволяє мінімізувати звернення до громадян. Вона покликана виявляти операції, які можуть становити ризик для клієнтів та банку. Крім того, у Приватбанку запевнили, що робитимуть все можливе, щоб встановити джерела походження коштів із уже наявної інформації.

Тільки у разі значної різниці в інформації щодо фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягу операцій за рахунками банк звертатиметься до клієнтів для надання пояснень та підтверджуючих документів.

"Будь-які обмежувальні дії не є поширеною практикою банку і застосовуються виключно в межах законодавства та за відсутності інших шляхів з'ясування питання", - зазначили у Приватбанку.

У фінустанові додали, що не проходять контроль кошти, спрямовані на підтримку ЗСУ, у благодійні організації та на волонтерські програми. Також при зрозумілому джерелі походження доходу (зарплата чи бонуси) до клієнта питання не виникатимуть.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним даліРинок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
В уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання арміїВ уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання армії
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годинуЗарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годину
«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників«АрселорМіттал» вимушено скорочує зарплати працівників
У Києві збільшилася кількість вакансій: яку роботу та зарплати пропонують працівникам у липніУ Києві збільшилася кількість вакансій: яку роботу та зарплати пропонують працівникам у липні
Приватбанк відсьогодні підняв курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу: кінець "карткового туризму"Приватбанк відсьогодні підняв курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу: кінець "карткового туризму"
Приватбанк вирішив обмежити витрати клієнтів: кого тонкнуться зміниПриватбанк вирішив обмежити витрати клієнтів: кого тонкнуться зміни
Зарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто та скільки отримує під час війниЗарплати IT-фахівців в Україні зросли: хто та скільки отримує під час війни
Шотландія та Уельс надали 100 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу УкраїніШотландія та Уельс надали 100 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні
ПриватБанк, Ощадбанк і monobak дозволили робити прямі валютні перекази між родичамиПриватБанк, Ощадбанк і monobak дозволили робити прямі валютні перекази між родичами
Робота у Великобританії: українські біженці без знання мови отримують зарплати від 73 тисяч гривеньРобота у Великобританії: українські біженці без знання мови отримують зарплати від 73 тисяч гривень
Норвегія виділить Україні допомогу в розмірі 1 млрд євроНорвегія виділить Україні допомогу в розмірі 1 млрд євро
Последние новости
Подгружаем последние новости