Білорусь заборонила вивозити до РФ понад 250 видів товарів. У списку смартфони та автомобілі

Рада міністрів Білорусі з 23 вересня запроваджує тимчасову заборону (6 місяців) на вивезення за межі республіки понад 250 видів промислових товарів. Постанова опублікована на національному правовому порталі.

Білорусь заборонила вивозити до РФ понад 250 видів товарів. У списку смартфони та автомобілі
Фото: migrant.biz.ua

Що заборонено

Заборона поширюється на вивезення товарів до держав Євразійського економічного союзу, у тому числі до Росії.

До переліку заборонених до вивезення промтоварів включено:

  • легкові автомобілі
  • мотоцикли
  • велосипеди
  • літальні апарати
  • медичні вироби
  • залізничні локомотиви
  • вагони
  • трактори
  • різні інструменти та обладнання
  • обчислювальні машини
  • акумулятори
  • пилососи
  • телефонні апарати, включно зі смартфонами
  • електрична апаратуру
  • інтегральні схеми тощо.

Що дозволено вивозити

Заборона не поширюється на товари, що супроводжуються сертифікатом про походження товарів або актом експертизи походження товарів, що підтверджує їхнє білоруське або російське походження, а також товари, що вивозяться за разовими ліцензіями, що видаються міністерством антимонопольного регулювання та торгівлі.

Крім цього, не заборонено вивезення товарів, що «переміщуються між частинами території Російської Федерації транзитом через територію Республіки Білорусь», товари, «вивезені з Республіки Білорусь до Російської Федерації в рамках Союзної держави, у тому числі транзитом через території інших держав».





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