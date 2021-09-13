Какие предприниматели приносят Украине больше налогов (инфографика)

За 2020 год ФОПы оплатили 52 млрд гривен налогов, из них 37 млрд — плательщики единого налога. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Какие предприниматели приносят Украине больше налогов (инфографика)
Фото: censor.net

Кто принес больше всего денег

Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью (в эту же группу входят и программисты), а также профессиональной, научной и технической деятельностью.

Треть из всех налогов заплатили ФОПы, которые занимаются оптовой и розничной торговлей — 11,6 гривен млрд налогов.

Однако количество этих ФОПов самое большое: сейчас в Украине 825?102 ФОПов, занимающихся торговлей. Поэтому в среднем каждый ФОП, который занимается торговлей, оплатил 14 тысяч гривен в год.

На втором месте — ФОПы из сферы информации и телекоммуникаций. Они пополнили госбюджет на 7,8 млрд грн, это 21% от общего количества. В пересчете на одного предпринимателя — 28,3 тысяч гривен налогов в год. К этому виду деятельности относятся IT-специалисты, издатели, создатели кино и телевизионных программ, радио- и телеведущие.

Зато если посмотреть, сколько принес каждый конкретный ФОП, то топ-самых прибыльных ФОПов изменится. В него войдут ФОПы, поставляющие электроэнергию, пар и газ, строители и фермеры.

Больше всего налогов на одного ФОПа платили предприниматели, которые занимаются поставкой электроэнергии, пара и газа. Каждый из них заплатил более 46?700 гривен в год. В Украине ФОПов с таким видом деятельности сейчас 211, а общая сумма налога 2020 года — 9,8 млн гривен.

На втором по прибыльности месте — предприниматели, которые занимаются строительством. Средняя сумма налога от одного такого ФОПа — 42000 грн. Всего ФОПов, которые занимаются строительством 30?880. Общая сумма налога — 1,3 млрд гривен.

И третьи по средней сумме уплаченного налога по ФОП — фермеры — предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством. 29900 ФОПов платили в среднем по 37?600 грн налога. Общая сумма составила 1,1 млрд грн.

Напомним

По сравнению с прошлым годом количество ФОПов существенно не изменилось. По состоянию на декабрь 2020 активных ФОП насчитывалось 1?911?921, сейчас их зарегистрировано 1?967?959.

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