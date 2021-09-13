Закупку ноутбуков для учителей притормозили из-за попытки разворовать деньги

На тендерах якобы закладывался 30% -ный откат.

Закупку ноутбуков для учителей притормозили из-за попытки разворовать деньги
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации решили проверить все договоры на закупку ноутбуков для учителей, поскольку СБУ обнаружила попытку разворовать выделенные на них деньги.

Об этом на брифинге в понедельник, 13 сентября, рассказали представители министерств и СБУ.

"Тендеры уже были запущены на 57 тысяч ноутбуков, и мы получили от СБУ информацию о том, что есть определенная вероятная коррупционная схема на 300 млн гривен. Сейчас мы направили все договоры по всей стране на повторную экспертизу. Мы не останавливаем эту субвенцию и не останавливаем договоры - просто проанализируем повторно все условия и все детали", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

И.о. начальника Департамента кибербезопасности Илья Витюк в свою очередь рассказал, что коррупционную схему хотели провернуть "отдельные лица", которые представлялись уполномоченными Минцифры.

Они якобы договаривались с импортерами и продавцами компьютеров о завышении цен на 30%.

"Все регионы хотели поделить. Участникам рынка было известно, где и кто должен был выиграть. К сожалению, бизнес привык к откатам, поэтому предприниматели, по крайней мере некоторые из них, согласились на схему. Мы предупредили Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки. Вместе мы провели неформальное совещание, на которое пригласили около 30 участников IT-рынка. Там мы развеяли миф о том, что указанная схема крышуется Минцифры и призвали всех участников отказаться от противоправных действий", - рассказал Витюк.

Подозрений пока никому не объявляли, но СБУ решила сопровождать все тендеры на закупку ноутбуков до их завершения.

Напомним, что в июле Кабинет министров сообщил о планах купить ноутбуки для 60 тыс. учителей. На это в государственном бюджете заложено 980 млн гривен. Ноутбуки планируют покупать на основе софинансирования. Для Киева, областных бюджетов и крупных городов доля софинансирования составит 30%, для малых городов - 10%, для сел и поселков - 5%.

Распределение ноутбуков будет осуществляться между учебными заведениями, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество педагогических работников. В первую очередь попадают большие школы с количеством учащихся от 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся от 200 человек.

Количество ноутбуков на школу зависит от того, сколько они имеют сейчас. Например, если в какой-то школе есть 25 персональных компьютеров на 30 учителей, то для нее разрешается приобрести 5 ноутбуков - не больше и не меньше.

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