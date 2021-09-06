ОАЭ хочет вернуть себе статус мирового финансового центра

Объединенные Арабские Эмираты будут соревноваться с Саудовской Аравией за статус глобального экономического центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

ОАЭ хочет вернуть себе статус мирового финансового центра
Фото: joinup.ua

Что известно

Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук заявил на брифинге для СМИ, что в рамках своих планов по расширению экономики ОАЭ стремятся привлечь 550 млрд дирхамов ($150 млрд) иностранных инвестиций в течение следующих девяти лет и к 2030 году войти в число 10 крупнейших мировых инвестиционных центров.

Он сосредоточится на инвестициях из таких стран, как Австралия, Китай и Великобритания.

Страна уже ввела новый вид виз, который позволит иностранцам пребывать в стране до 180 суток без приглашения на работу от местных компаний, мера направлена на привлечение в страну специалистов из различных отраслей.

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