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2023-02-04
Обмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програми
З 31 січня програма уже працює в обласних центрах та великих містах нашої країни, куди були доставлені перші 4 млн ламп, інформує
З наступного тижня обмін ламп розжарювання на LED-лампи буде доступний у відділеннях "Укрпошти" в районних центрах. Про це
"Наступного тижня 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення. До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця. Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп", - йдеться в повідомленні.
Лія Ільченко, ZN.ua