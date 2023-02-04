Обмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програми

З наступного тижня обмін ламп розжарювання на LED-лампи буде доступний у відділеннях "Укрпошти" в районних центрах. Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

"Наступного тижня 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення. До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця. Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп", - йдеться в повідомленні.