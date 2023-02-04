Обмін ламп розжарювання на LED-лампи з наступного тижня стартує в райцентрах: деталі програми

З 31 січня програма уже працює в обласних центрах та великих містах нашої країни, куди були доставлені перші 4 млн ламп, інформує ZN.ua.

З наступного тижня обмін ламп розжарювання на LED-лампи буде доступний у відділеннях "Укрпошти" в районних центрах. Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

"Наступного тижня 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення. До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця. Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп", - йдеться в повідомленні.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
У Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачокУ Львові скаржаться на величезну кількість квартирних аферистів: як не потрапити на гачок
Україна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшлоУкраїна отримала нову партію допомоги від ЄС: що до неї увійшло
СБУ оголосила про підозру митникам, які незаконно оформлювали карети швидкої допомогиСБУ оголосила про підозру митникам, які незаконно оформлювали карети швидкої допомоги
США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу УкраїніСША вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні
У Зімбабве збудують нову столицю спеціально для багатих (фото)У Зімбабве збудують нову столицю спеціально для багатих (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Українці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайніУкраїнці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайні
Обмін старих лампочок на LED: в "Укрпошті" розповіли про перші результати та труднощіОбмін старих лампочок на LED: в "Укрпошті" розповіли про перші результати та труднощі
НБУ пом'якшив вимоги до невеликих пунктів обміну валютНБУ пом'якшив вимоги до невеликих пунктів обміну валют
До десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталіДо десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталі
Криптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижняКриптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижня
"З 16 січня розпочинаємо": як українцям безкоштовно обміняти старі лампочки на світлодіодні"З 16 січня розпочинаємо": як українцям безкоштовно обміняти старі лампочки на світлодіодні
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Шмигаль назвав дату старту програми безплатного обміну старих електричних ламп на енергоощадніШмигаль назвав дату старту програми безплатного обміну старих електричних ламп на енергоощадні
15 мільйонів LED-ламп, які українцям обмінюватимуть безплатно, надійдуть в Україну найближчі тижні15 мільйонів LED-ламп, які українцям обмінюватимуть безплатно, надійдуть в Україну найближчі тижні
Українець купив зубну щітку і втратив десятки тисяч гривень: деталі схемиУкраїнець купив зубну щітку і втратив десятки тисяч гривень: деталі схеми
Последние новости
Подгружаем последние новости