В центральному офісі "Укрнафти" завершили слідчі дії

Компанія заявляє про відновлення роботи.

В центральному офісі
© УКРНАФТА

Правоохоронні органи завершили слідчі дії у центральному офісі ПАТ "Укрнафта", роботу підприємства відновлено, заявила пресслужба компанії у п'ятницю вранці.

Новий голова компанії Сергій Корецький, який очолив відразу два підприємства - "Укрнафта" та "Укртатнафта", розпочав виконання обов'язків.

За його словами, на сьогодні основне завдання – «забезпечити безперервну роботу підприємства в умовах військового стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну».

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Сергій Корецький змінив в "Укртатнафті" Павла Овчаренка, в "Укрнафті" Олега Геза.

9 листопада попереднє керівництво компанії "Укрнафта" заявило про блокування її центрального офісу озброєними людьми. У відповідь в СБУ повідомили, що проводять перевірку діяльності компанії та готують підозру менеджменту за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі знаходиться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС. Близько 42% акцій компанії належить структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а контрольний пакет НАК "Нафтогаз України".


Ірина Знась, ZN.ua





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