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2022-11-16
Казахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та Китаю
Цікаво, що підвищення тарифу не торкнулося руху між Китаєм та Європою. А на листи РЗД із проханням знизити тарифи в Казахстані не реагують, інформує
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Казахстан фактично заблокував залізничне постачання російського зерна в Китай, Афганістан Узбекистан, Киргизію та Туркменію. Про це пише
Зробив це Казахстан у досить витонченій формі – просто піднявши транзитні тарифи.
Зокрема, вантажний перевізник країни «КТЖ-Вантажні перевезення» підвищив вартість перевезення вантажів та порожніх вагонів у внутрішніх, імпортних, експортних та транзитних перевезеннях на 14,67%.
У результаті зернові перевезення Росії стали економічно недоцільними.
Лія Ільченко, ZN.ua