Казахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та Китаю

Казахстан фактично заблокував залізничне постачання російського зерна в Китай , Афганістан Узбекистан, Киргизію та Туркменію. Про це пише RailFreight .

Зробив це Казахстан у досить витонченій формі – просто піднявши транзитні тарифи.

Зокрема, вантажний перевізник країни «КТЖ-Вантажні перевезення» підвищив вартість перевезення вантажів та порожніх вагонів у внутрішніх, імпортних, експортних та транзитних перевезеннях на 14,67%.

У результаті зернові перевезення Росії стали економічно недоцільними.