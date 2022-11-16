Казахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та Китаю

Цікаво, що підвищення тарифу не торкнулося руху між Китаєм та Європою. А на листи РЗД із проханням знизити тарифи в Казахстані не реагують, інформує ZN.ua.

Казахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та Китаю
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Казахстан фактично заблокував залізничне постачання російського зерна в Китай, Афганістан Узбекистан, Киргизію та Туркменію. Про це пише RailFreight.

Зробив це Казахстан у досить витонченій формі – просто піднявши транзитні тарифи.

Зокрема, вантажний перевізник країни «КТЖ-Вантажні перевезення» підвищив вартість перевезення вантажів та порожніх вагонів у внутрішніх, імпортних, експортних та транзитних перевезеннях на 14,67%.

У результаті зернові перевезення Росії стали економічно недоцільними.


Лія Ільченко, ZN.ua





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