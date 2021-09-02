Европейский центральный банк объявит о сокращении стимулирования экономики в декабре — аналитики

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о сокращении своей программы стимулов экономики («тейперинг») в декабре, считают четыре опрошенных CNBC аналитика.

Европейский центральный банк объявит о сокращении стимулирования экономики в декабре — аналитики
Фото: rbc.ua

Председатель ФРС Джером Пауэлл уже заявил о готовности начать сокращение выкупа активов до конца года. Похожее заявление для еврозоны тоже не за горами, считают эксперты.

«Я бы сказал, они объявят это в декабре», — говорит Жиль Моэк, главный экономист AXA Investment Managers.

ЕЦБ встречается 9 сентября, но аналитики считают, что центробанк будет выжидать еще несколько месяцев, прежде чем объявить свой план действий касательно анти-ковидных экономических мер.

Зачем откладывать до декабря

«Думаю, они хотят выиграть себе немного времени и получить новые прогнозы», — считает Моэк.

Кьяра Зангарелли, экономист Nomura, добавляет, что ЕЦБ также хочет увидеть, как на экономику повлияет пандемия в последующие несколько месяцев.

Опубликованные 31 августа предварительные данные свидетельствуют, что в августе инфляция в еврозоне подскочила до 10-летнего максимума — 3%. ЕЦБ заявил, что ожидает рост потребительских цен в этом году, хотя считает его временным.

Цель центрального банка — снизить темпы инфляции до 2%. Если более высокий темп инфляции сохранится, это может заставить ЕЦБ отказаться от стимулов раньше, чем он планировал.

Что такое Программа выкупа активов

ЕЦБ разработал новую программу покупки активов (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP) в марте 2020 для поддержки бизнеса еврозоны. Она должна завершиться в марте 2022 с потенциальным общим объемом расходов в 1,85 трлн евро.

«Могут ли закупки по PEPP существенно снизиться? Я думаю, для этого еще рановато, я думаю, мы получим сигнал, что выкуп все еще будет оставаться очень высоким в течение четвертого квартала, прежде чем сократиться в первом квартале», — сказал Гийом Менуе, экономист Citi.

Моек считает, что PEPP завершится в марте, но, добавляет он, тогда начнется новая дискуссия — о программе выкупа активов (APP).

Две программы одновременно

После начала пандемии, Европейский центральный банк не отказался от своей программы выкупа активов, на которую он сейчас тратит около 20 млрд евро ежемесячно.

Саломон Фидлер, экономист Berenberg, считает, что APP, вероятно, продлится до 2023, а затем, в четвертом квартале этого года, могут подняться процентные ставки.

Зангрели же считает, что APP расширится после окончания PEPP. Это одна из тех деталей, которую она ожидает услышать после встречи ЕЦБ в декабре.

На вопрос, что может заставить ЕЦБ изменить свои планы, Моэк ответил: «Коронавирус, коронавирус или коронавирус». Но по его мнению, даже если эпидемиологическая ситуация ухудшится в следующие несколько месяцев, риски от продолжения PEPP в ее нынешнем виде — слишком высокие.

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