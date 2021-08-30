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2021-08-30
Валютные интервенции НБУ: регулятор за неделю продал на межбанке 20,5 миллиона
С 25 по 28 августа Национальный банк продал на межбанке $20,5 млн. Интервенций по покупке валюты НБУ не проводил. Об этом говорится в данных НБУ.
Фото: unian.net
Продажа валюты
27 августа НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,94 гривен — впервые за два месяца. Основной задачей было снизить ажиотаж на рынке.
Последний раз регулятор выходил на рынок с продажей валюты 24 июня.
22 июня НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 27,41 гривен.
17 июня НБУ продал валюты на 20 млн по курсу 27,21.
Последний раз регулятор выходил на межбанк с продажей доллара в первую неделю 2021 года. Тогда НБУ продал $ 20 млн.
Напомним
Ранее регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.