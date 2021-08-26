ГАСИ выдала компании подсанкционного Фукса разрешение на жилые 32-этажки в Киеве, несмотря на ограничения по высоте

Строительство будет вести ООО «Интерстрой групп».

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 20 августа выдала ООО «Интерстрой групп» разрешение на строительство жилых домов с паркингом и встроенно-пристроенными административными помещениями и заведениями общественного питания на ул. Электриков, 28 в Подольском районе Киева (II очередь строительства).

Как свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, разрешение выдано на дома высотой 32 этажа, количество квартир - 1322, пишут Наши гроши.

Между тем, в декабре 2019 года Департамент охраны культурного наследия КГГА утвердил границы и режимы использования зон охраны памятника ландшафта, истории местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр».

Рыбальский полуостров входит в зону охраны этого памятника, где действует ограничение по высотности застройки. В частности, для участков, где происходит возведение указанного 32-этажного жилого комплекса, установлено ограничение по высоте не выше 20 метров, что соответствует 6-7 этажам.

Строительство проходит на трех участках общей площадью 5,08 га на ул. Электриков, 28, находящихся в аренде ООО «Интерстрой групп» с 2017 года. Киевсовет передал землю в аренду этой фирме в связи с тем, что в 2015 году она купила там имущественный комплекс. Кстати, за якобы повреждение этого комплекса «Интерстрой Групп» пытался отсудить у киевских коммунальщиков более 80 млн грн.

Собственниками ООО «Интерстрой групп» является виргинская компания «Бейнберри Групп Лимитед» (Baneberry Group Limited) (62%) и Владимир Кошак (38%). Конечным владельцем Baneberry Group Limited является бизнесмен Павел Фукс, который в июне этого года попал под санкции СБНО Украины. В частности, Фуксу на три года установлено блокирование активов, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием осуществления определенного вида деятельности и т. д.

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