Крупнейшая британская кредитная компания на грани банкротства. Раздавала кредиты ненадежным заемщикам под 49% годовых

Кредитная компания Amigo заявила, что отложила 345 млн, чтобы рассчитаться с истцами и предупредила, что это ставит ее деятельность под угрозу, пишет BBC.

Крупнейшая британская кредитная компания на грани банкротства. Раздавала кредиты ненадежным заемщикам под 49% годовых
Фото: bbc.com

Amigo встретилась с потоком жалоб из-за мисселинга — истцы обвиняют компанию в том, что она предоставляла им кредиты, которые они не способны обслуживать.

По определению финансового регулятора Великобритании — Financial Conduct Authority (FCA) — долги считаются «непозволительными», если для их обслуживания необходимо взять новый заем или задержаться с оплатой основных расходов.

Amigo уже пыталась договориться об урегулировании спора, которое бы позволило истцам погасить долги по сниженной цене, но в мае Высокий суд отклонил это предложение.

Компания готовится представить FCA и Высокому суду новое предложение. Если оно снова будет отклонено, Amigo, вероятно, обанкротится.

Что такое Amigo

Amigo — последний на рынке Великобритании субстандартный кредитор. Компания предоставляет займы лицам с низким кредитным рейтингом под высокий процент — до 49,9%.

За прошлый год Amigo понесла убытки на 38 млн. В этом году этот показатель поднялся до 284 млн.

В своем отчете о результатах, который должен был быть опубликован еще в июле, компания предупреждает, что ее «способность продолжать свою деятельность на непрерывной основе вызывает сомнение».

Как банкротство повлияет на финрынок Великобритании

Подобные ситуации с исками уже привели к прекращению деятельности многих компаний, оставив Amigo единственной на рынке. В случае банкротства компании многие будут считать, что она пожала то, что посеяла.

Однако для многих людей, которые не способны получить кредит в более консервативных финучреждений, это банкротство лишь уменьшит их и так небольшой выбор.

Гэри Дженнисон, исполнительный директор Amigo говорит, что хочет спасти компанию. Он считает, что Amigo позволяет «неблагонадежным» заемщикам оплатить свои основные потребности не прибегая к намного более дорогим «займам до зарплаты» и не обращаясь к нелегальным кредиторам.

«Вопросы к нашей прошлой деятельности действительно есть, но это не уменьшает потребность общества в кредиторах вроде Amigo», — заявляет Дженнисон.

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