Марченко: риски и ответственность за снижение тарифов на электричество несет Минэнерго

"Из бюджета мы покрывать тарифные необходимости не будем".

Министр финансов Сергей Марченко сказал, что решение об снижении тарифов на электричество для населения пока не имело негативной реакции со стороны Международного валютного фонда.

"Я не вижу оснований, почему это решение должно повлиять на переговоры. Наша программа, по большому счету, не фокусируется на повышении или снижении тарифов. Эти тарифные истории интересны с точки зрения фискальных рисков", - заявил министр в интервью агентству "Интерфакс Украина".

По его словам, пока негативная коммуникация от фонда по поводу этого решения отсутствует. Глава Минфина не ожидает ее в будущем.

"Это дело Минэнерго, они общаются с фондом. Думаю, они с ним это решение проговаривали. Но нет сомнений в том, что это решение должно быть фискально сбалансированным. Из бюджета мы покрывать какие тарифные необходимости не будем", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что основная задача - сбалансировать энергорынок.

"Если "Энергоатом", "Укргидроэнерго" пошли на это снижение, значит, они просчитали эти риски. Таким образом, Минэнерго несет все риски и ответственность. Никоим образом бюджет Украины не будет дотировать эти компании", - добавил глава Минфина.

Напомним, что до 2021 года тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составлял 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт-час.

С 1 января 2021 года Кабмин повысил стоимость электроэнергии для населения, отменив льготный тариф на первые 100 кВт.

В июле 2021 г. года глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк назвал неизбежным подорожание электроэнергии для населения, но через несколько недель Кабмин неожиданно уменьшил ее стоимость с октября.

Снижен тариф в размере 1,44 грн грн за кВт-ч будет действовать для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч электроэнергии в месяц, до конца апреля 2022 года.