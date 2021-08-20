АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone

По оценкам СМИ, сумма сделки может составить 10- 20 млн долларов.

АМКУ разрешил казахской Kaspi.kz купить украинский платежный сервис Portmone
Фото: tehnot.com

Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшей Финтех-компании Казахстана Kaspi Pay купить акции кипрской Budus Investments Limited, которой в Украине принадлежит ООО "Портмоне онлайн".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО "Kaspi Pay" (г. Алматы, Республика Казахстан) на приобретение акций компании "Budus Investments Limited" (г. Никосия, Кипр), обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании", - говорится в сообщении.

АМКУ также предоставил разрешение физическому лицу - гражданину Украины на назначение на должность директора ООО "Портмоне Онлайн", который уже занимает должность заместителя главы правления акционерного общества "Kaspi.kz".

Напомним, о планах Kaspi.kz купить украинский сервис Portmone сообщалось в конце июля. Тогда СМИ писали, что сумма сделки может составить 10- 20 млн долларов. Соглашение позволит Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже есть Portmone.

Portmone - украинская межбанковская платежная система, основанная в 2002 году Игорем Гориным. Она осуществляет электронную доставку клиентам счетов от поставщиков услуг, обеспечивает их оплату платежными картами через интернет, а также обеспечивает эквайринг платежных карт для интернет-магазинов. Через его сайт можно оплатить услуги ЖКХ, телеком и интернет-операторов, купить билеты в кино, театр, на концерт, железнодорожные и авиабилеты, подписаться на СМИ, оплатить страховку, пополнить счет в онлайн-играх.

В 2013 году компанию приобрела Dragon Capital. Источники на рынке говорили, что, скорее всего, - с целью дальнейшей перепродажи.

Kaspi.kz - это самая большая финтех-компания Казахстана. Kaspi.kz позиционирует себя как Super App - одно приложение, в котором доступны десятки различных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс тому подобное.

В октябре Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, во время которого привлекли $870 млн, а капитализация составила до $6,5 млрд. Сегодня капитализация Kaspi.kz увеличилась до $13 млрд благодаря росту финансовых показателей, а бизнес компании расширяется, в том числе географически.

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