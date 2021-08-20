Акции Alibaba упали до исторического минимума

Акции интернет-гиганта Alibaba на торгах в Гонконге 19 августа упали до рекордного минимума — 160,3 гонконгских долларов. На максимуме падение котировок составило 6,7%. Об этом пишет РБК.

Акции Alibaba упали до исторического минимума
Фото: quote.rbc

Позже бумаги компенсировали часть потерь, но акции все равно закрылись снижением на 5,54% — на отметке 162,1 гонконгских доллара.

Предыстория

На бирже Гонконга бумаги Alibaba начали торговаться в ноябре 2019 года, после того как компания разместила на торговой площадке 500 млн акций по цене 176 гонконгских долларов за бумагу.

Предыдущий минимум котировок Alibaba в Гонконге был зафиксирован 19 марта 2020 года, когда цена падала до 167,6 гонконгского доллара.

Распродажи бумаг интернет-гиганта продолжились на бирже в Нью-Йорке. На предварительных торгах в четверг депозитарные расписки Alibaba потеряли 4% и опустились до $165,26 за бумагу по состоянию на 12:36 мск.

Продажи в бумагах усилились после того, как власти КНР объявили об изучении новых ограничительных мер — они касаются прав водителей, которые работают в крупных интернет-компаниях, а также сервисов видеостриминга, пишет Bloomberg.

Новые ограничения регуляторов КНР в отношении технологического сектора привели к снижению рыночной стоимости китайских акций, торгующихся на глобальном рынке в прошлом месяце, примерно на $1 трлн. Эти меры коснулись антимонопольного законодательства, онлайн-продаж, частного репетиторства, безопасности данных и онлайн-контента.

В этом году бумаги Alibaba на Гонконгской бирже подешевели уже на 30%, в то время как основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился менее чем на 7%.

Бумаги Alibaba, торгующиеся в США с 2014 года, за год упали примерно на 26%, однако торгуются все еще далеко от своего рекордного минимума на уровне $57,2 за депозитарную расписку, зафиксированного в сентябре 2015 года.

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