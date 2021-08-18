Польская горно-металлургическая группа KGHM получила лучшие результаты за 10 лет

Польская горно-металлургическая группа KGHM получила лучшие результаты за 10 лет

Польская горно-металлургическая группа компаний KGHM объявила об удвоении показателя EBITDA по итогам I полугодия, тогда как ее производство меди выросло в отчетном периоде на 8,6%, а выручка – более чем на 30%. Компания заявила, что получила "самые лучшие результаты за десятилетие", несмотря на пандемию коронавируса.

В целом производство меди группой составило в первой половине года 381 тыс. т, тогда как производство меди ее подструктурой KGHM Polska Mied? S.A. увеличилось на 4,4% к такому же периоду годом ранее, до 293 тыс. т.

Показатель EBITDA группы вырос на 2662 млн злотых в годовом сравнении, а KGHM Polska Mied? – на 1226 млн злотых, что стало возможным благодаря повышению цен на медь. Рост EBITDA на Sierra Gorda на 1050 млн злотых связывается с повышением выручки от продаж меди и увеличением их объемов. На KGHM INTERNATIONAL увеличение EBITDA на 371 млн злотых произошло благодаря снижению операционных издержек, за исключением расходов на амортизацию.

Прибыль компании составила в I полугодии 3723 млн злотых, что в 5,3 раза превысило аналогичный показатель первой половины 2020 г.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
Блок рекламы


Похожие новости
Канадская Stelco получила повышенную прибыль благодаря подорожанию сталиКанадская Stelco получила повышенную прибыль благодаря подорожанию стали
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
ДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибылиДТЭК Трейдинг за полгода получила 1,8 млрд грн прибыли
Польская компания PGNiG хочет помешать сертификации Nord Stream 2Польская компания PGNiG хочет помешать сертификации Nord Stream 2
В Китае появилась крупнейшая металлургическая группа из мини-заводовВ Китае появилась крупнейшая металлургическая группа из мини-заводов
JSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручкуJSW Steel получила самую высокую за всю историю консолидированную выручку
Группа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктовГруппа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктов
Экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица"Экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица"
LG во втором квартале получила самый большой доход за всю историюLG во втором квартале получила самый большой доход за всю историю
Coinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в ГерманииCoinbase получила лицензию на хранение криптовалюты в Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости