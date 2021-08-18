Польская горно-металлургическая группа KGHM получила лучшие результаты за 10 лет

Польская горно-металлургическая группа компаний KGHM объявила об удвоении показателя EBITDA по итогам I полугодия, тогда как ее производство меди выросло в отчетном периоде на 8,6%, а выручка – более чем на 30%. Компания заявила, что получила "самые лучшие результаты за десятилетие", несмотря на пандемию коронавируса.



В целом производство меди группой составило в первой половине года 381 тыс. т, тогда как производство меди ее подструктурой KGHM Polska Mied? S.A. увеличилось на 4,4% к такому же периоду годом ранее, до 293 тыс. т.



Показатель EBITDA группы вырос на 2662 млн злотых в годовом сравнении, а KGHM Polska Mied? – на 1226 млн злотых, что стало возможным благодаря повышению цен на медь. Рост EBITDA на Sierra Gorda на 1050 млн злотых связывается с повышением выручки от продаж меди и увеличением их объемов. На KGHM INTERNATIONAL увеличение EBITDA на 371 млн злотых произошло благодаря снижению операционных издержек, за исключением расходов на амортизацию.



Прибыль компании составила в I полугодии 3723 млн злотых, что в 5,3 раза превысило аналогичный показатель первой половины 2020 г.



