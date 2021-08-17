Кабмин снизил цену э/энергии для населения

Кабмин снизил цену э/энергии для населения

Кабинет министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Соответствующая норма закреплена в обнародованном поздно вечером в понедельник постановлении Кабмина № 859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление № 483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения.

Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

По такому тарифу будут оплачивать э/э многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые общества, кооперативы на работу насосов и освещение территорий. Помимо этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых нужд таких лиц, и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.

При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в том числе общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы — весь тариф, при наличии трехзонного счетчика — 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы — фиксированный тариф.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.

По словам представлявшего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, принятие такого решения позволит усилить защиту бытовых потребителей и внедрить с 1 октября финансовую модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО) .

"Этим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“, которые становятся ключевыми ее участниками", — отметил он.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Сенат США одобрил новые требования к налоговой отчётности по криптовалютамСенат США одобрил новые требования к налоговой отчётности по криптовалютам
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
Блок рекламы


Похожие новости
Гороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продаетсяГороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продается
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Кабмин определился с тарифами на свет: до 250 кВт-ч - 1,44 грн, свыше - 1,68 грнКабмин определился с тарифами на свет: до 250 кВт-ч - 1,44 грн, свыше - 1,68 грн
Пожар на заводе Газпрома заставил цену на газ в Европе подняться выше 540 долл.Пожар на заводе Газпрома заставил цену на газ в Европе подняться выше 540 долл.
Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривенМинфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен
Кабмин согласовал 4,6 млрд грн аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и ЯмполеКабмин согласовал 4,6 млрд грн аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе
Ведущие китайские металлургические предприятия снизили выплавку сталиВедущие китайские металлургические предприятия снизили выплавку стали
В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетниковВ Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников
Евраз снизил выплавку стали за полгодаЕвраз снизил выплавку стали за полгода
Нацбанк прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти несколько лет подрядНацбанк прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти несколько лет подряд
Последние новости
Подгружаем последние новости