Цены на газ для населения не будут меняться, пока идет война - Офис Президента

В Украине разрабатывается законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.

Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после селекторного совещания с представителями правительства, Нафтогаза, руководителями областных военных администраций и мэрами городов, информирует Апостроф .

"Основная цель разрабатываемого сейчас проекта — сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны", — отметил он.

Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей, по словам Тимошенко, сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Раде.