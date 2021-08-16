Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок
Регулятор фондового рынка позволил обращение в Украине еврооблигаций «Укрзализныци», сообщает Finclub.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила облигации Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885) к обращению на территории Украины. Соответствующее решение №?656 комиссия приняла 12 августа.
Инициатором вывода евробондов на украинский фондовый рынок выступила инвестиционная компания Dragon Capital.
Еврооблигации планируется включить в листинг «Украинской биржи».
Речь идет о пятилетних еврооблигациях, которые АО «Укрзализныця» разместила в июле на $300 млн под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году.
Привлечение этого финансирование было организовано лид-менеджерамы и бук-раннерами выпуска — JP Morgan и Dragon Capital.
Контекст
- Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
- В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
- В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.
- Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
- Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.