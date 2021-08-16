Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок

Регулятор фондового рынка позволил обращение в Украине еврооблигаций «Укрзализныци», сообщает Finclub.

Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок
Фото: epravda.com.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила облигации Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885) к обращению на территории Украины. Соответствующее решение №?656 комиссия приняла 12 августа.

Инициатором вывода евробондов на украинский фондовый рынок выступила инвестиционная компания Dragon Capital.

Еврооблигации планируется включить в листинг «Украинской биржи».

Речь идет о пятилетних еврооблигациях, которые АО «Укрзализныця» разместила в июле на $300 млн под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году.

Привлечение этого финансирование было организовано лид-менеджерамы и бук-раннерами выпуска — JP Morgan и Dragon Capital.

Контекст

  • Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
  • В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
  • В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.
  • Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
  • Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 годуСтартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский стартап Gios привлек $400 000 инвестицийУкраинский стартап Gios привлек $400 000 инвестиций
Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогомУкраинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом
В июле финансовый рынок покинуло 21 финучреждение (инфографика)В июле финансовый рынок покинуло 21 финучреждение (инфографика)
Нелегальный рынок топлива. Госбюджет ежегодно теряет 20 миллиардовНелегальный рынок топлива. Госбюджет ежегодно теряет 20 миллиардов
Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысячУкраинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч
Главные события на фондовых биржах за 3 августа: Денег много — рынок США снова растетГлавные события на фондовых биржах за 3 августа: Денег много — рынок США снова растет
Финансовый регулятор США хочет контролировать рынок криптовалют, где царит «Дикий Запад»Финансовый регулятор США хочет контролировать рынок криптовалют, где царит «Дикий Запад»
Главные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумовГлавные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумов
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%
Последние новости
Подгружаем последние новости