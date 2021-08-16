Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок

Регулятор фондового рынка позволил обращение в Украине еврооблигаций «Укрзализныци», сообщает Finclub.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила облигации Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885) к обращению на территории Украины. Соответствующее решение №?656 комиссия приняла 12 августа.

Инициатором вывода евробондов на украинский фондовый рынок выступила инвестиционная компания Dragon Capital.

Еврооблигации планируется включить в листинг «Украинской биржи».

Речь идет о пятилетних еврооблигациях, которые АО «Укрзализныця» разместила в июле на $300 млн под 7,875% годовых с конечным сроком погашения в 2026 году.

Привлечение этого финансирование было организовано лид-менеджерамы и бук-раннерами выпуска — JP Morgan и Dragon Capital.

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