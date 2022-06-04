Как в Украине изменились зарплаты и рынок вакансий: июньская инфографика

Рынок труда в Украине серьезно пострадал из-за полномасштабного вторжения РФ - на сегодняшний день украинцам предлагают только 23 тысячи вакансий, информирует Апостроф .

Об этом сообщает тематический портал Robota.ua.

Эксперты отмечают, что в настоящее время на рынке труда 23 тысячи вакансий - это 22% от уровня, который был зафиксирован до полномасштабного вторжения ВС РФ .

Лидерами среди украинских регионов по предложениям по трудоустройству остаются Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница, и в этих городах на сегодняшний день сосредоточено около 67% всех доступных вакансий. Как отмечают специалисты, наиболее динамично восстанавливается столица, а самыми популярными вакансиями остаются ИТ, маркетинг, продажи.

За счет увеличения количества вакансий в сфере производства, эта категория вышла в лидеры, обогнав ИТ по количеству вакансий. По данным портала, список самых популярных вакансий в Украине и их заработные платы выглядит следующим образом:

Отдельно специалисты сравнили уровень зарплат за январь и июнь 2022 года и пришли к выводу, что денежное вознаграждение за труд существенно не изменилось. Как работодатели, так и кандидаты повышали предел суммы заработной платы.

Активность кандидатов, ищущих новое место работы, находится на отметке 73% от довоенного уровня. Ситуация, по данным портала Robota.ua, отличается в зависимости от направления и области.