Налоговая амнистия. НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц

Национальный банк расширил перечень операций по текущим счетам физлиц (резидентов и нерезидентов). Об этом передает пресс-служба регулятора.

Налоговая амнистия. НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц
Фото: epravda.com.ua

Что это значит

С 1 сентября 2021 эти лица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для единоразового (специального) добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте.

Приведенные изменения внесены с целью приведения нормативно-правовой базы Нацбанка в соответствие с законом Украины.

Кроме того, учитывая обращение украинских банков, Национальный банк усовершенствовал ряд других норм по проведению некоторых валютных операций.

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что на выполнение программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него наличные средства и банковские металлы.

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

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