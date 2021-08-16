Налоговая амнистия. НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц
Национальный банк расширил перечень операций по текущим счетам физлиц (резидентов и нерезидентов). Об этом передает
Что это значит
С 1 сентября 2021 эти лица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для единоразового (специального) добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте.
Приведенные изменения внесены с целью приведения нормативно-правовой базы Нацбанка в соответствие с законом Украины.
Кроме того, учитывая обращение украинских банков, Национальный банк усовершенствовал ряд других норм по проведению некоторых валютных операций.
Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что на выполнение программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него наличные средства и банковские металлы.
В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.
Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.