Налоговая амнистия. НБУ расширил перечень операций по счетам физлиц

Национальный банк расширил перечень операций по текущим счетам физлиц (резидентов и нерезидентов). Об этом передает пресс-служба регулятора.

Фото: epravda.com.ua

Что это значит

С 1 сентября 2021 эти лица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для единоразового (специального) добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте.

Приведенные изменения внесены с целью приведения нормативно-правовой базы Нацбанка в соответствие с законом Украины.

Кроме того, учитывая обращение украинских банков, Национальный банк усовершенствовал ряд других норм по проведению некоторых валютных операций.

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября.