Украинцы несут деньги в банки. Объем средств, размещенных физлицами на счетах, вырос до 769,5 миллиарда

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, увеличился на 1,3% до 769,576 млрд гривен. Об этом говорится в данных НБУ.

Украинцы несут деньги в банки. Объем средств, размещенных физлицами на счетах, вырос до 769,5 миллиарда
Фото: rbc.ua

Согласно данным НБУ, с начала года вклады населения в банках выросли на 7% с 719,418 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в апреле увеличились на 2,4% до 516,332 млрд. гривен.

Объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1,1% до 253,244 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в апреле увеличились на 5,4% до 718,896 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Военные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработатьВоенные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработать
Работа в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансийРабота в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансий
Блок рекламы


Похожие новости
Минсоцполитики: Украинцы могут получить дополнительную финансовую помощьМинсоцполитики: Украинцы могут получить дополнительную финансовую помощь
Китай остается вторым по объему майнинга биткоина. РФ выбыла из топ-3Китай остается вторым по объему майнинга биткоина. РФ выбыла из топ-3
Доллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынкеДоллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынке
Мошенники выманивают у украинцев деньги под предлогом "помощи от ООН": как выглядит ловушкаМошенники выманивают у украинцев деньги под предлогом "помощи от ООН": как выглядит ловушка
Украинцы в Канаде: сколько стоят жилье, продукты и транспортУкраинцы в Канаде: сколько стоят жилье, продукты и транспорт
ПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентовПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентов
ЕС предложит Украине дополнительные средства для покрытия срочных расходов — ReutersЕС предложит Украине дополнительные средства для покрытия срочных расходов — Reuters
Новая услуга: украинцы смогут получить данные об уничтоженном имуществеНовая услуга: украинцы смогут получить данные об уничтоженном имуществе
Ущерб от оккупации Бучи составляет почти полмиллиарда долларовУщерб от оккупации Бучи составляет почти полмиллиарда долларов
По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в УкраинеПо подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости