Украинцы несут деньги в банки. Объем средств, размещенных физлицами на счетах, вырос до 769,5 миллиарда

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, увеличился на 1,3% до 769,576 млрд гривен. Об этом говорится в данных НБУ.

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Согласно данным НБУ, с начала года вклады населения в банках выросли на 7% с 719,418 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в апреле увеличились на 2,4% до 516,332 млрд. гривен.

Объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1,1% до 253,244 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в апреле увеличились на 5,4% до 718,896 млрд гривен.