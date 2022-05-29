Компенсация за разрушенную недвижимость во время войны: расширено перечень заявителей

В Украине ввели нововведение, согласно которому подавать заявку о получении компенсации за поврежденное или разрушенное имущество могут не только его фактические собственники, но и перечень других лица.

Компенсация за разрушенную недвижимость во время войны: в Украине вступили в силу новые правила подачи заявок

С 26 мая заявителями на получение помощи за разрушенное жилье могут быть:

  • наследники или правопреемники, не успевшие оформить право собственности на жилье;
  • лица, недавно инвестировавшие в жилье;
  • члены жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него;
  • юрлица в лице застройщиков.

После оформления заявки на компенсацию за разрушенное жилье в "Дии", стоит набраться терпения и ждать. Сроки компенсации пока что правительством не озвучены. Известно, что компенсировать разрушенное или поврежденное жилье во время военного положения будут путем выдачи нового жилья или денежной компенсации. Площадь разрушенного жилья не должна превышать 150 кв м, иначе его владелец, застройщик или инвестор компенсации не получит.

Компенсация за разрушенную недвижимость во время войны: в Украине вступили в силу новые правила подачи заявок

Решения о предоставлении возмещения будут принимать комиссии, которые должны формироваться местными органами власти. Они будут рассматривать заявки граждан в порядке очереди. На внеочередное получение компенсации могут рассчитывать многодетные семьи, лица с инвалидностью и участники боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовало строительство жилья для переселенцев.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Monobank готовится к бегству клиентов в другие банкиMonobank готовится к бегству клиентов в другие банки
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
Недвижимость в Польше: в стране начали выдавать ипотеку без первого взносаНедвижимость в Польше: в стране начали выдавать ипотеку без первого взноса
С начала войны в Украине зарегистрировали более 28 тыс. ФОПов и 4,5 тыс. новых компанийС начала войны в Украине зарегистрировали более 28 тыс. ФОПов и 4,5 тыс. новых компаний
Подходит ли морская и йодированная соль для консервации: важное уточнение на время дефицитаПодходит ли морская и йодированная соль для консервации: важное уточнение на время дефицита
Безработица в Украине: как получить пособие во время войныБезработица в Украине: как получить пособие во время войны
В Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войныВ Украине растет количество людей в вынужденных отпусках: какой бизнес оказался наиболее "стресоустойчивым" в условиях войны
Недвижимость в Черногории: цены в 2022 годуНедвижимость в Черногории: цены в 2022 году
Выплаты переселенцам во время войны: жители каких областей и общин могут получить деньгиВыплаты переселенцам во время войны: жители каких областей и общин могут получить деньги
Цены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войныЦены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войны
Спрос на вторичную недвижимость упал. Что происходит с ценамиСпрос на вторичную недвижимость упал. Что происходит с ценами
Недвижимость в Болгарии, Латвии и Румынии: цены на квартирыНедвижимость в Болгарии, Латвии и Румынии: цены на квартиры
Последние новости
Подгружаем последние новости