Компенсация за разрушенную недвижимость во время войны: расширено перечень заявителей

В Украине ввели нововведение, согласно которому подавать заявку о получении компенсации за поврежденное или разрушенное имущество могут не только его фактические собственники, но и перечень других лица.

С 26 мая заявителями на получение помощи за разрушенное жилье могут быть:

наследники или правопреемники, не успевшие оформить право собственности на жилье;

лица, недавно инвестировавшие в жилье;

члены жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформивших право собственности на него;

юрлица в лице застройщиков.

После оформления заявки на компенсацию за разрушенное жилье в "Дии", стоит набраться терпения и ждать. Сроки компенсации пока что правительством не озвучены. Известно, что компенсировать разрушенное или поврежденное жилье во время военного положения будут путем выдачи нового жилья или денежной компенсации. Площадь разрушенного жилья не должна превышать 150 кв м, иначе его владелец, застройщик или инвестор компенсации не получит.

Решения о предоставлении возмещения будут принимать комиссии, которые должны формироваться местными органами власти. Они будут рассматривать заявки граждан в порядке очереди. На внеочередное получение компенсации могут рассчитывать многодетные семьи, лица с инвалидностью и участники боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовало строительство жилья для переселенцев.