До конца года хотят иметь 40 торговых точек.

Торговая сеть Mere (проект владельцев роSSийского дискаунтера "Светофор") открыла супермаркеты в Никополе и Павлограде, хотя в СНБО были против.

Об этом сообщили Liga.net и Retailers.ua.

По словам директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко, в планах сети экспансия в другие города Украины через открытие 40 магазинов до конца года. На следующей неделе откроются магазины в Белой Церкви, 4 магазина в Днепропетровской области и один магазин в Черновцах.

Хоменко добавил, что при запуске в Украине компания не встречала проблем со стороны СНБО или других представителей власти

Под брендом Mere развивается роSSийский дискаунтер "Светофор". Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше , Сербии. В планах - Испания , Франция, Греция и Великобритания. По информации Retail Gazette, Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих восьми-десяти лет. Своим выходом сеть планирует сократить долю Lidl и Aldi на 20-30%. Первые четыре магазина откроются уже в этом году.

Напомним, что в июне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в Украине.