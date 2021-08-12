РоSSийская торговая сеть Mere открыла магазины в Украине вопреки позиции СНБО

До конца года хотят иметь 40 торговых точек.

РоSSийская торговая сеть Mere открыла магазины в Украине вопреки позиции СНБО
Фото: mere.in.ua

Торговая сеть Mere (проект владельцев роSSийского дискаунтера "Светофор") открыла супермаркеты в Никополе и Павлограде, хотя в СНБО были против.

Об этом сообщили Liga.net и Retailers.ua.

По словам директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко, в планах сети экспансия в другие города Украины через открытие 40 магазинов до конца года. На следующей неделе откроются магазины в Белой Церкви, 4 магазина в Днепропетровской области и один магазин в Черновцах.

Хоменко добавил, что при запуске в Украине компания не встречала проблем со стороны СНБО или других представителей власти

Под брендом Mere развивается роSSийский дискаунтер "Светофор". Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах - Испания, Франция, Греция и Великобритания. По информации Retail Gazette, Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании в течение следующих восьми-десяти лет. Своим выходом сеть планирует сократить долю Lidl и Aldi на 20-30%. Первые четыре магазина откроются уже в этом году.

Напомним, что в июне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что роSSийская сеть магазинов Mere не будет работать в Украине.

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