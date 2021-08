Лондон продлил антидемпинг на сварные трубы из Китая и Беларуси

Правительство Великобритании отменяет ввозные антидемпинговые пошлины на сварные трубы, произведённые металлургическими предприятиями РоSSии. Их размер - от 10,1% до 16,8%, действие пошлин прекратится в конце января 2022 года.



В отношении сварных труб из Беларуси и Китая действие антидемпинговых пошлин будет продлено ещё на 5 лет - до 30 января 2026 года. Размер пошлины для китайских труб составляет 90,6%, для белорусских - 38,1%.



Под действие мер попадают сварные трубы круглого сечения внешним диаметром до 168,3 мм, изготовленные из нелегированной стали и соответствующие кодам таможенной классификации HS ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 и ex 7306 30 77.