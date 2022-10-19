Великий лондонський інвестор проти реструктуризації боргу "Нафтогазу" – FT

Лондонський хедж-фонд VR Capital чинить опір щодо намагання НАК "Нафтогаз України" реструктуризувати свій борг. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Видання нагадує, що "Нафтогаз" намагається відстрочити погашення на два роки. Гроші потрібні, щоб підготуватися до опалювального сезону та пройти його в умовах війни з меншими шоками.

Однак держателі облігацій, у тому числі хедж-фонди, стверджують, що "Нафтогаз" може легко погасити борги та що рішення відстрочити виплати є політично мотивованим.

"Є багато розчарування через те, що компанія не пішла на виплати", - сказав один із співрозмовників видання.

Держателі облігацій з погашенням у 2022 і 2026 роках відхилили пропозиції компанії, залишивши компанію в дефолті. Навпаки, інвестори в облігації 2024 року прийняли план, дозволивши відстрочити 600 мільйонів євро виплат основної суми та 90 мільйонів євро відсотків.

"VR, яку очолює Річард Дейтц, колишній співзасновник інвестиційного банку Renaissance Capital, є великим держателем облігацій і взяв на себе провідну роль у блокуванні планів, кажуть люди, знайомі з реструктуризацією.

Цей крок VR відбувся лише через кілька місяців після того, як вона заявила, що разом із співробітниками та українськими філіями надала понад 1 мільйон доларів гуманітарної та матеріально-технічної допомоги Україні та готова надавати подальшу підтримку", - йдеться у статті.