Кременчугский НПЗ заработал на полную мощность, но бензин вряд ли подешевеет

Кременчугский НПЗ заработал на полную мощность, но бензин вряд ли подешевеет

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) достиг уровня максимальной суточного производства в 14 тыс. тонн топлива. И хотя цены на оптовом рынке намного снизились, не стоит ждать продолжения данной тенденции на розничном рынке.

"Завод вышел на заявленные объемы", – сообщили UBR.ua в пресс-службе "Укртатнафты" (собственник НПЗ).

На вопрос о том, насколько данная новость повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗС, мнения опрошенных UBR.ua экспертов разделились.

В последнее время в оптовом сегменте цены формировались не по импортному паритету, как раньше, а с учетом граничных цен на АЗС, устанавливаемых Минэкономики.

"Таким образом, оптовики, создавая ситуативный дефицит дизтоплива, фактически "перенесли" центр создания прибыли из розничного сегмента на оптовый", – рассказал UBR.ua гендиректор сети АЗС Sunoil Леонид Косянчук.

По его словам, в сложившейся ситуации, розница была вынуждена "поднимать" цены на АЗС до предела, установленной Минэкономики. А за подобные рыночные "эксперименты" вынуждены были платить потребители.

Увеличение объема собственного производства на 5 тыс. т/сутки "Укртатнафтой" уже "охладило" аппетиты оптовиков. Эксперт отметил, что некоторые цены "пошли вниз".

За сутки цены на дизельное топливо в оптовом сегменте "похудели" на 1 тыс./т. "Очевидно, что "продолжение следует", как пишут в сериалах", – уверен Л.Косянчук.

По его мнению, насколько данная тенденция отразится на ценах на АЗС, будет понятно приблизительно через неделю.

"Сегодня таких оснований еще нет, потому что в торговой сети еще остаются нефтепродукты, приобретенные по предварительной цене. По мере замещения дорого ресурса более дешевым, появятся предпосылки к снижению цен на АЗС, хотя это маловероятно в период максимального потребления", – констатировал гендиректор Sunoil.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также подтвердил, что действия Кременчугского НПЗ повлияли на оптовый сегмент нефтепродуктов. Что касается цен на бензин, дизель и автогаз на АЗС, то тут его прогноз негативный.

"Розница регулируется государством, поэтому я не думаю, что там что-то будет происходить. Главное – это стабильное наполнение рынка", – отметил он в комментарии для UBR.ua.

По его словам, когда на рынке появляется профицит продукта, то цена на нефтепродукты будет максимально низкой. И наоборот, в случае недостатка поставок – оптовые цены растут. "Как это было в июле, и как еще есть сегодня", – констатировал он.

Директор "А-95" подчеркнул, что "большое внутреннее производство важно постоянным наличием продукта, который "есть под рукой", его не надо откуда-то везти и ждать".

МинПром по материалам UBR

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