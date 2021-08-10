Кременчугский НПЗ заработал на полную мощность, но бензин вряд ли подешевеет

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) достиг уровня максимальной суточного производства в 14 тыс. тонн топлива. И хотя цены на оптовом рынке намного снизились, не стоит ждать продолжения данной тенденции на розничном рынке.



"Завод вышел на заявленные объемы", – сообщили UBR.ua в пресс-службе "Укртатнафты" (собственник НПЗ).



На вопрос о том, насколько данная новость повлияет на стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗС, мнения опрошенных UBR.ua экспертов разделились.



В последнее время в оптовом сегменте цены формировались не по импортному паритету, как раньше, а с учетом граничных цен на АЗС, устанавливаемых Минэкономики.



"Таким образом, оптовики, создавая ситуативный дефицит дизтоплива, фактически "перенесли" центр создания прибыли из розничного сегмента на оптовый", – рассказал UBR.ua гендиректор сети АЗС Sunoil Леонид Косянчук.



По его словам, в сложившейся ситуации, розница была вынуждена "поднимать" цены на АЗС до предела, установленной Минэкономики. А за подобные рыночные "эксперименты" вынуждены были платить потребители.



Увеличение объема собственного производства на 5 тыс. т/сутки "Укртатнафтой" уже "охладило" аппетиты оптовиков. Эксперт отметил, что некоторые цены "пошли вниз".



За сутки цены на дизельное топливо в оптовом сегменте "похудели" на 1 тыс./т. "Очевидно, что "продолжение следует", как пишут в сериалах", – уверен Л.Косянчук.



По его мнению, насколько данная тенденция отразится на ценах на АЗС, будет понятно приблизительно через неделю.



"Сегодня таких оснований еще нет, потому что в торговой сети еще остаются нефтепродукты, приобретенные по предварительной цене. По мере замещения дорого ресурса более дешевым, появятся предпосылки к снижению цен на АЗС, хотя это маловероятно в период максимального потребления", – констатировал гендиректор Sunoil.



Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также подтвердил, что действия Кременчугского НПЗ повлияли на оптовый сегмент нефтепродуктов. Что касается цен на бензин, дизель и автогаз на АЗС, то тут его прогноз негативный.



"Розница регулируется государством, поэтому я не думаю, что там что-то будет происходить. Главное – это стабильное наполнение рынка", – отметил он в комментарии для UBR.ua.



По его словам, когда на рынке появляется профицит продукта, то цена на нефтепродукты будет максимально низкой. И наоборот, в случае недостатка поставок – оптовые цены растут. "Как это было в июле, и как еще есть сегодня", – констатировал он.



Директор "А-95" подчеркнул, что "большое внутреннее производство важно постоянным наличием продукта, который "есть под рукой", его не надо откуда-то везти и ждать".



