Запасы угля на складах тепловых электростанций сократились на 37%

С 1 июля по 2 августа запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) сократились на 37,3%, до 805 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго", передают Українські Новини.



"По состоянию на утро 2 августа на складах ТЭС находится 805 тыс. тонн угля, что на 37,3% меньше, чем на 1 июля (1 283 тыс. тонн)", - говорится в нем.



При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС с 1 июля вырос на 5,9% до 253 тыс. тонн, а газового - уменьшился на 47,1% до 552 тыс. тонн.



Кроме того, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Министерством энергетики, на складах ТЭС находится на 34% меньше, чем должно быть на 2 августа.



В свою очередь на складах тепловых электроцентралей (ТЭЦ) на 2 августа находится 184 тыс. тонн, что на 26,9% больше, чем на 1 июля (145 тыс. тонн).



Кабмин обязал госшахты направлять 80% дохода на погашение задолженности по зарплате.



Также Минэнерго хочет увеличить обязательный уровень запасов угля до начала отопительного сезона на 71%.



