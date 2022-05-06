Международные резервы Украины сократились на 4%, - НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, сократились на 4%.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"По состоянию на 1 мая международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 944,9 млн долл. США . По итогам апреля они сократились на 4%, учитывая продажу валюты Национальным банком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства", - пояснили в Нацбанке.

В учреждении говорят, что спрос на валюту превысил предложение, что объясняется "значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта".

По информации НБУ, чистая продажа валюты банком в апреле составила 2,2 млрд дол. Внутренние же и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили более 1,8 млрд. дол.

"В частности, за апрель 629 млн евро и 93 млн долл. США поступили от Всемирного банка, 300 млн евро – от правительства Франции, 236 млн долл. США – от правительства Канады и 120 млн евро – от Европейского союза", - сообщили в Нацбанке.

Напомним, на днях глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что международные резервы Украины в течение апреля сократились на 1,5 млрд долларов.

По данным НБУ, в апреле 2022 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 15,9%, а к концу года может превысить 20%.