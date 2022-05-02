Крупнейший индийский производитель стали откажется от роSSийского угля

Индийская компания Tata Steel, одна из 15 крупнейших мировых производителей стали, откажется от роSSийского угля из-за созданной санкциями неопределенности в поставках. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Financial Times.

Крупнейший индийский производитель стали откажется от роSSийского угля

Компания указала на «неопределенность» по поставкам роSSийского угля. При этом накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия нарастила закупки роSSийского угля, поскольку поставки из Австралии становились слишком дорогими.

По данным CoalMint, Tata Steel импортировала 617 тысяч тонн роSSийского угля за первые три месяца года и получила 246 тысяч тонн в прошлом месяце по контрактам, заключенным до роSSийского вторжения.

«Чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса, мы нашли альтернативных поставщиков сырья, поскольку сделки с роSSийскими поставщиками и банкирами сопровождаются большой неопределенностью в результате международных санкций, введенных против РоSSии», — сказал представитель Tata Steel.

Такой шаг компания делает на фоне дефицита электроэнергии в Индии, нарушающего энергоснабжение в стране. Страна полагается на уголь в 70% производства электроэнергии, а запасы угля у производителей электроэнергии упали почти до половины их среднего уровня для этого времени года.

Несмотря на такие предпосылки для усиления поставок, роSSийский экспорт, которому нужно около месяца, чтобы прибыть в Индию, в марте замедлился до 420 тысяч тонн, а в апреле, по прогнозам, он упадет до 124 тысяч тонн. Для сравнения, в феврале импорт роSSийского угля достиг пика в 1,1 млн. тонн по данным аналитиков Kple.

Напомним

В конце апреля ряд СМИ сообщил, что роSSийские и индийские чиновники обсуждают возобновление поставок коксующегося угля индийским металлургическим производителям, приостановившимся марта из-за способов оплаты.

Ранее западные СМИ сообщали, что Индия покупает у РоSSии нефть Urals с дисконтом до $35. Такие большие скидки РоSSия вынуждена оказывать из-за санкционного давления, что «снижает аппетит к ее баррелям».

А Сактивель, президент Федерации индийских экспортных организаций, заявлял, что международные санкции против РоSSии создают для индийских экспортеров шанс экспансии на рынок агрессора. В настоящее время Индия экспортирует в РФ сравнительно незначительный ассортимент продукции, преимущественно сельскохозяйственного или фармацевтического характера.

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