Частные денежные переводы из-за границы сократились на 25%

Основная причина – уменьшение объемов заработной платы, которую украинцы получают из-за границы, информирует ZN.ua.

Частные денежные переводы из-за границы сократились на 25%

Объемы частных денежных переводов в Украину в марте уменьшились на 25,2% по сравнению с мартом 2021 года (г/г) и составили 929 млн дол. США, сообщает Национальный банк Украины.

Основной причиной данного снижения стало уменьшение объемов заработной платы, которую украинцы получают из-за границы. Причем эти поступления сократились на 43,7% г/г. Объемы других частных переводов, поступивших через официальные каналы, остались практически на уровне прошлого года.

В последние годы гастарбайтеры были основными инвесторами в украинскую экономику. По оценкам НБУ, объем частных денежных переводов в Украине за 2021 год составил 15,03 млрд долларов (за 2020 год – 11,98 млрд долл.). При этом официальными каналами были совершены частные переводы на 8,14 миллиарда долларов (в 2020 году – 7,41 млрд долл.), а неформальными – 6,89 млрд дол. (в 2020 году – 4,57 млрд долл.).


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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